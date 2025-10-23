長澤まさみ、“4年ぶり共演”高橋海人の変化に惚れ惚れ「ものすごく色気を感じて…」

10月23日、日本テレビ系『ZIP！』に、長澤まさみとKing ＆ Princeの高橋海人がVTR出演。長澤が高橋の印象について語った。

【関連】 長澤まさみ、スキンケアのやり方にはこだわり「ピラティスの先生に教えてもらったんですけど…」

番組では今回、現在公開中の映画『おーい、応為』に出演している長澤と高橋にインタビューを実施。この中で、2021年放送のドラマ『ドラゴン桜』（TBS系）以来4年ぶりの共演となる2人に、“印象の変化はあった？”という質問が投げかけられた。

これを受けて、長澤は高橋について、「色っぽくなってました」「役もね、そういう役でしたよね」といい、高橋は、「えーっ！」と驚きつつ、「（役柄が）ひげを蓄えたり髪の毛も長髪にしたりとかそういうのありましたね」と、今回の役柄についてコメント。

さらに長澤が、「ものすごく色気を感じて見とれちゃいましたね」と話すと、高橋は、「嬉しいです。色っぽいとかあんまり言われたことないですね。普段にも取り入れられたらいいんですけどね」と笑顔を見せていた。

※高橋海人の「高」ははしごだか