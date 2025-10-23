きょうの「プロ野球ドラフト会議」で、中日ドラゴンズが1位指名したのは、青山学院大学の中西聖輝投手。

即戦力との呼び声が高く、他球団との競合が予想されましたが、見事、一本釣りに成功し、青山学院大学の中西聖輝投手の交渉権を獲得しました。

中西投手は、最速152キロの速球と精度の高い変化球が武器で、即戦力としての活躍が期待される右腕です。

（中西聖輝投手）

「素直にうれしい。まだまだここからがスタートなので、頑張ろうという気持ち」



Q.ドラゴンズはどんな印象？

「素晴らしい投手が数多くいるし、ファンの皆さんの気持ちもすごく熱いと思うので、その中で早くチームの一員となって戦力として戦いたい」



Q.ドラゴンズで話したい・お手本にしたい選手は？

「得意なボールがフォークボールなので、髙橋宏斗投手」