新配信サービス『DOWNTOWN+』は、11月1日21時より松本人志の単独生配信でスタートすると発表した。

生配信では、同日公開されるコンテンツ内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者を募集する。生配信終了後には、松本人志がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本人志、浜田雅功がそれぞれ出演した過去のテレビ番組や映画などを一挙公開する。

11月1日、3日に配信される作品の一部には、松本人志がゲストと作業しながら交わす「7:3トーク」や睡眠導入コンテンツ「ダウプラボイス」、5分間1対1で実のない話し合いをし、より面白くない話をしていた芸人が勝利する「芯食ったら負け！ 実のない話トーナメント」、芸人自らがお題を作成し、そのお題にライバルたちが回答する「大喜利GRAND PRIX」が含まれる。

また、DOWNTOWN+の事前登録キャンペーンも実施すると発表した。事前登録はサービス開始直前のアクセス集中を防ぐために行う。キャンペーンでプレゼントされる賞の中には、11月1日の松本人志生配信スタジオ観覧招待も含まれる。また、10月31日までに年額・月額プランに登録した方には松本人志撮りおろしデジタル壁紙が贈られる。申し込み条件などについては公式WEBサイトで掲載している。

11月3日以降は、毎週、月曜日に過去作品、水曜日と金曜日に松本人志のオリジナル作品が更新される。土曜日には月1～2回のペースで生配信が行われる。浜田雅功の新しいコンテンツなど更新情報は公式Instagramと公式Xから発信する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）