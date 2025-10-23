King Gnuの常田大希（Gt/Vo）が10月22日、自身のInstagramを更新。17日にユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）でパフォーマンスした「SO BAD」のオフショットを公開した。

（関連：【写真】King Gnu 常田大希、ゾンビと踊り狂ったUSJライブオフショット “見分けのつかない”集合写真も話題に）

「SO BAD」は、USJで開催されているハロウィンイベント「ゾンビ・デ・ダンス」の新テーマソングとして書き下ろされた1曲。当日のライブ映像は期間限定でYouTube上で公開されており、「ゾンビ・デ・ダンス」に登場するゾンビたちとの一夜限りの狂乱のコラボパフォーマンスが繰り広げられた。『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）にも出演し、USJからの中継で同曲を披露したことでも話題になった。

常田はInstagramに「ゾンビと生放送」と綴り、オフショットを公開。メンバー4人とUSJのゾンビたちとの集合記念写真を皮切りに、ゾンビたちが踊り狂う中での演奏シーンなどが並び、最後はKing Gnuメンバー4人での写真を披露した。

（文＝本 手）