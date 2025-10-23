Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２の宮田俊哉が２３日、都内でカンテレ・フジテレビ系新アニメ枠「火アニバル！！」（火曜・午後１１時）の作品ラインナップ発表会見に登場した。

２０２６年１月より、カンテレ・フジテレビ系で放送開始する同アニメ枠。シリーズ累計４１万部突破のＴＶアニメ「真夜中ハートチェーン」など４作品が放送予定となっている。

宮田は「次にくるマンガ大賞」に２年連続でランクインしている人気作「超巡！超条先輩」の応援ゲストとして登場。超能力者や怪力のキャラクターが出てくる今作の魅力について「とにかくふざけているところ」と説明。「大人になってから、ギャグマンガを読みながら、『ふふっ』って見ている時間ってすごく幸せ。９割５分くらいふざけている作品なんですけど、たまに泣けるのも魅力的。４作品の中で、一番とっかかりやすい作品なんじゃないかなと思います」と興奮気味に語った。

ポリスコメディーの今作では、交番に来るキャラクター注目して欲しいという。「登場してくるキャラクター全員癖強いんですよ。誰が出てくるんだろうってワクワクしてます」と心待ちにしている様子だった。ともに登壇したＮＯＮ ＳＴＹＬＥ・井上裕介から「あるんじゃない、ゲスト声優とか…」と言われると、「まじすか…待ってます！お願いします！」と出演を熱望した。