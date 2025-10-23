HondaÊÒ»³â«¿´¡Ö»Ï¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¡£´î¤Ó¤Ç¡Ä¡×º£·îËö27ºÐ¡¡DeNA¤¬4°Ì»ØÌ¾¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄsupported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Honda¤ÎÊÒ»³â«¿´Åê¼ê¡Ê26¡á¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤¬DeNA¤Ë4°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡31Æü¤Ë27ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº£¥É¥é¥Õ¥ÈºÇÇ¯Ä¹¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢µÈÊó¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡£»Ï¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡Á¡¢¾å¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºòÇ¯¤â»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÃæ·Ñ¤òÎÀ¤Î¿©Æ²¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(27ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ï)¤¹¤°¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤¤¤Ë¤Ä¤«¤ó¤ÀÌ´ÉñÂæ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÊÒ»³¡¡â«¿´¡Ê¤«¤¿¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë¡¡1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£ÆüÎ©°ì¤Ç¤Ï¹µ¤¨Åê¼ê¤â¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê4Ç¯½©¤Ë²£ÉÍ»ÔÄ¹ÇÕMVP¡£HondaÆþ¼ÒÄ¾¸å¤«¤é¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëº¸¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨´°Á´Éü³è¡£ÂÎ´¶Â®ÅÙ¤ÎÂ®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È·è¤áµå¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ëÀèÈ¯·¿º¸ÏÓ¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢84¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£