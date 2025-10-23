【ドトール×ポチャッコ】「福袋2026」10月24日より予約開始/オリジナルバッグ、ぬいぐるみ、チャーム、トートバッグ、巾着など

コーヒーチェーンの「ドトールコーヒー」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした「福袋2026」を、全国のドトールコーヒーショップで12月26日(金)に発売する。発売に先立ち、10月24日(金)より順次店頭にて予約を開始する。

福袋は、ドトール×ポチャッコのオリジナルトートバッグに、ぬいぐるみ、チャーム、巾着などの限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケットなどを詰め込んだ「オリジナルバッグセット」2種類と、最大32%OFFでコーヒーが楽しめる「コーヒー豆セット」3種類、「ドリップカフェセット」4種類をラインアップする。全てのセットにドトール×ポチャッコのオリジナルグッズ3種類(キーホルダー、マグネットクリップ、付箋)のうち、いずれか1つがランダムで付く(数量限定)。

ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコ グッズは、この福袋でしか手に入らない限定デザインとなる。

予約期間は2025年10月24日(金)から12月25日(木)まで。店頭販売･商品お渡し期間は2025年12月26日(金)から2026年1月12日(月･祝)までとなる。

〈「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット〉

◆数量限定オリジナルバッグセット(11,000円)

･ポチャッコ オリジナルトートバッグ

･ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ

･ポチャッコ オリジナル巾着

･ドリップカフェ マイルドブレンド(30パック)

･コーヒーチケット 8枚

「DOUTOR×Pochacco」 オリジナルバッグセット 11,000円

◆数量限定オリジナルバッグセット(6,000円)

･ポチャッコ オリジナルトートバッグ

･ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム

･ドリップカフェ マイルドブレンド(15パック)

･コーヒーチケット 4枚

「DOUTOR×Pochacco」 オリジナルバッグセット 6,000円

〈オリジナルグッズ一覧〉

◆ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ

約25cmのぬいぐるみ。ドトールのユニフォームを着た限定デザイン(約W230×H250×D180mm)。

ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ

◆ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム

手のひらサイズで持ち歩きに便利なマスコットチャーム(約W110×H120×D80mm)。

ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム

◆ポチャッコ オリジナルトートバッグ

さがら刺繍で表現したデザインのオリジナルバッグ。A4サイズの書類が入るサイズ(約W315×H240×D130mm)。外生地はコットンで、内生地はポリエステル。

ポチャッコ オリジナルトートバッグ

◆ポチャッコ オリジナル巾着

複数の内ポケットがあり、メイク道具やガジェット類など、小物が出し入れしやすい巾着袋(約W200×H190mm)。外生地はコーデュロイで、内生地はポリエステル。

ポチャッコ オリジナル巾着

〈コーヒー豆セット/ドリップカフェセット〉

◆コーヒー豆セット(2,300円/4,300円/6,300円)

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンの豆2〜4種とコーヒーチケットを組み合わせたセット。

コーヒー豆セット

◆ドリップカフェセット(2,600円/4,900円/7,000円/9,000円)

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ハワイコナブレンドのドリップカフェを組み合わせたセット。

ドリップカフェセット

〈全セット共通オリジナルグッズ〉

ドトールのユニフォームを着たポチャッコデザインの「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」から、いずれか1種類がランダム封入。

◆シャカシャカキーホルダー

中のオリジナルデザインパーツがシャカシャカ動くキーホルダー。

サイズ:約W60mm×H80mm

ポチャッコ シャカシャカキーホルダー

◆マグネットクリップ

コーヒー豆を持ったポチャッコのマグネットクリップ。

サイズ:約W40mm×H50mm

ポチャッコ マグネットクリップ

◆付箋セット

5種類のオリジナルデザインの付箋が合計80枚入り。

サイズ:約W180mm×H90mm

ポチャッコ 付箋セット

〈コーヒーチケット〉

全国のドトールコーヒーショップで、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換え可能。利用可能期間は2025年12月26日(金)〜2026年5月31日(日)。

コーヒーチケット

〈オンラインショップ限定セット〉

公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」にはオンラインショップ限定セットが2種登場し、合計300セット用意されている。価格はどちらも6,000円(税込･送料込)。このセットにもオリジナルグッズの、「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類のうち、いずれか1種類がランダムで封入されている。各6,000円･税込･送料込

10月24日(金)10:00より予約開始。お届け日は12月26日(金)〜28日(日)の指定可能。

◆ポチャッコ オリジナルバッグセットA

「ポチャッコ オリジナルバッグセットA」 6,000円

◆ポチャッコ オリジナルバッグセットB

「ポチャッコ オリジナルバッグセットB」 6,000円

■特設ページ(10月24日0:00開示予定)

〈ポチャッコとは?〉

株式会社サンリオの人気キャラクター。名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。

ドトール×ポチャッコ