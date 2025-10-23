木下優樹菜、娘2人との釜山観光ショット公開「絵になる親子」「3人ともオシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/10/23】元タレントの木下優樹菜が23日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘たちとの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気芸人の元妻「絵になる」娘2人とのプラベショット
木下は「釜山にきて初めてぼーっと」とつづり、海沿いで娘たちと佇む写真を公開。飲み物を飲みながら談笑する様子が収められており「娘たちと幸せ…」と添えている。
この投稿に、ファンからは「絵になる親子」「素敵」「大切な時間ですね」「韓国旅行楽しそう」「憧れる」「3人ともオシャレ」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の元妻「絵になる」娘2人とのプラベショット
◆木下優樹菜、娘2人との写真公開
木下は「釜山にきて初めてぼーっと」とつづり、海沿いで娘たちと佇む写真を公開。飲み物を飲みながら談笑する様子が収められており「娘たちと幸せ…」と添えている。
この投稿に、ファンからは「絵になる親子」「素敵」「大切な時間ですね」「韓国旅行楽しそう」「憧れる」「3人ともオシャレ」といったコメントが寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】