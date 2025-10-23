【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～チャイナドレスver.～】 展開日：未定

タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～チャイナドレスver.～」の商品化決定を発表した。展開日は未定。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する「ナナ・アスタ・デビルーク」のチャイナドレス姿を、同社のプライズ「Desktop Cute フィギュア」シリーズで商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品を発表しており、黒色のキュートなチャイナドレスを纏ったナナの姿を、一足先に確認することができる。

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会