「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」よりチャイナドレス姿のナナがプライズ「Desktop Cute フィギュア」に登場決定！
【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～チャイナドレスver.～】 展開日：未定
タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～チャイナドレスver.～」の商品化決定を発表した。展開日は未定。
本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する「ナナ・アスタ・デビルーク」のチャイナドレス姿を、同社のプライズ「Desktop Cute フィギュア」シリーズで商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品を発表しており、黒色のキュートなチャイナドレスを纏ったナナの姿を、一足先に確認することができる。
【速報‼】Desktop Cute (デスクトップキュート)フィギュアより、- タイトートイズ (@Taito_Toys) October 23, 2025
『To LOVEるダークネス』の #ナナ がキュートなチャイナドレス姿で登場決定❣
同シリーズ他キャラクターと並べてみてください❣
可愛さを身近に感じられる、座りポーズのフィギュアシリーズです❤
続報をお楽しみに！… pic.twitter.com/rlbp5td8tO
(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社・とらぶるダークネス製作委員会