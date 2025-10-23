ホンダ「新クーペSUV」発表！ 専用スポーティ内外装×ローダウンサス新採用した「ヴェゼルRS」がスゴい！“2段リアスポイラー”がアグレッシブすぎる「無限カスタム」とは！

「ヴェゼルRS」にサイコーに似合う「無限カスタム」とは！

ホンダは2025年10月23日、コンパクトなクーペSUV「ヴェゼル」にスポーティグレード「e：HEV RS」を追加設定すると発表しました。発売は翌24日からです。

RSグレードは、初代ヴェゼルにもラインナップされ好評を博したスポーティモデルであり、2021年に登場した現行型（2代目）としては初の設定となります。

車高を下げたスポーティグレード「ヴェゼル e：HEV RS」

【画像】超カッコいい！ これが無限仕様の「ヴェゼル RS」です！（30枚以上）

ヴェゼルは、洗練されたデザイン、優れた燃費と走行性能、独自のセンタータンクレイアウトによる広い室 内空間と使い勝手の良さで、高い評価を得ています。

今回登場するe：HEV RSは、これらのヴェゼルの基本的な価値はそのままに、「URBAN SPORT VEZEL」をコンセプトとして、デザインと走りの両面でスポーティさを徹底的に磨き上げたモデル。

デザインは、一目でRSとわかる専用の内外装が特徴です。エクステリアでは、フロントバンパーロアーグリルや前後のモールディング、ドアロアーガーニッシュなどが採用され、低く構えたワイドなフォルムを強調。

さらに、専用フロントグリルやRSエンブレム、ブラックと切削クリア仕上げの18インチアルミホイール、ブラックのドアミラーなどが、精悍なスタイリングを完成させています。

インテリアも、エクステリアと呼応するようにスポーティかつ上質な空間に仕立てられました。

黒を基調とした室内に、ステアリングホイールやアームレストなどへ施されたレッドステッチが映え、インパネやドアライニングにも深みのあるレッドガーニッシュをあしらい、高級感を演出。

シートには、ラックス スエードとプライムスムースなどを組み合わせた専用コンビシートを採用し、スポーティな中にもプレミアムな雰囲気を加えています。

走行面では、1.5リッターエンジンと2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」を踏襲しつつ、RS専用のセッティングが施された足回りが最大の注目点です。

専用ローダウンサスペンションと、電動パワーステアリングの専用チューニングにより、車両安定性を高めるとともに、ドライバーの意図にリニアに応えるステアリングフィールを実現。軽快な走りを通して、クルマを操る喜びを追求しています。

また、このローダウンサスペンションによる15mmの車高ダウンに加え、アンテナをシャークフィンタイプからガラスプリントタイプに変更することで、車高をさらに30mm下げることに成功。

これにより、全高はZグレード比で45mm低い1545mmとなり、RSは高さ制限のある機械式立体駐車場への入庫も可能になるなど、実用性も高められました。

さらに、先代RSには設定のなかった4WDが初めてラインナップされます。

ヴェゼル e：HEV RSの価格（消費税込、以下同）は、2WD（FF）が374万8800円、4WDが396万8800円です。

そんなヴェゼル e：HEV RSに対して、ホンダ車のカスタムパーツを手掛ける「無限（MUGEN）」ブランドから専用パーツが設定されました。

RS用の無限パーツは「Urban Sport Style」をコンセプトに、同ブランドらしいスポーティでアグレッシブなカスタマイズを可能にします。

エクステリアは、立体的な造形とすることで存在感を演出するフロントアンダースポイラー／サイドガーニッシュ／リアアンダースポイラーを設定。

ドアサイドには、伸びやかなデザインが特徴的なドアサイドデカールがRSの追加に合わせて設定されました。

リアは、迫力のある大型のウイングスポイラーと、さらなるスポーティさを演出するテールゲートスポイラーを同時に装着することも可能となっており、アグレッシブなスタイルを実現します。

パフォーマンスパーツでは、高い排気効率と消音性能を両立し、音質にもこだわって開発されたスポーツサイレンサーや、リムに鍛造製法と同等のフローフォーミング加工を施すことで、高剛性と軽量化を実現した18インチアルミホイール「CU10」をラインナップ。

上質な乗り心地と操縦安定性を高めるパフォーマンスダンパーをRS専用にチューニングし、追加設定しました。

主なアイテムの価格は、フロントアンダースポイラーが9万9000円、サイドガーニッシュが12万1000円、リアアンダースポイラーが10万4500円、ウイングスポイラーおよびテールゲートスポイラーが11万円、スポーツサイレンサーが18万7000円です。