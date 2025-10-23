アメリカNo.1スウィートロール「KING′S HAWAIIAN」が表参道で日本初のPOP UP開催！「焼肉きんぐ」監修のスライダーも登場
1950年にハワイで創業し、2025年5月に日本にも本格上陸した「KING'S HAWAIIAN」(キングスハワイアン)が、伝統のレシピとこだわりの材料によるオリジナルハワイアンスウィートロールを気軽に楽しめるPOP UP「KING'S ORANGE ISLAND」(キングス オレンジ アイランド) を2025年10月23日〜11月3日(祝)に東京・表参道で開催。「焼肉きんぐ」監修のスライダーも登場する。
【写真で見る】POP UP「KING'S ORANGE ISLAND」に登場するスライダーメニュー
■日本初のPOP UPは南の島のような空間
表参道に登場するPOP UP「KING'S ORANGE ISLAND」は、五感でブランドの世界観を堪能できる空間。ハワイのサンセットを表現したオレンジ色と南国の植物に包み込まれた“島”に、「KING'S HAWAIIAN」のスウィートロールで具材を挟んだ「スライダー」が7種登場する。
今回提供される「スライダー」は、チーズバーガースライダー、ハワイアンプレートチキン、ハワイアントロピカルパフェ、マッディ・ブラッディ・スライダー、バーガーシーロート スマッシュバーガー、シェアロハプレート、そして、焼⾁きんぐ監修「きんぐ’s スライダー」。
焼⾁きんぐ監修「きんぐ’s スライダー」は、今回のPOP UPのために誕生したメニュー。焼肉きんぐの特製タレで味付けした焼肉を「KING'S HAWAIIAN」のスウィートロールでサンド。ほんのり甘いパンと焼肉の濃い旨みが絶妙に絡み合う、やみつきになる味わいに仕上げている。
そのほかのスライダーも、Doleのフルーツやハーゲンダッツのアイスクリームを使ったデザート系、LAの人気バーガーショップとコラボした食事系など、さまざまなスライダーがあるが、数量限定、販売日限定のメニューもあるので、公式サイトで要チェック。
また、スライダーとの相性抜群のハワイを代表するコーヒーブランド「LION COFFEE」(ライオンコーヒー)も登場。 10月25日(土)、26日(日)以外の日にはハワイのクラフトビール「KONA BEER」(コナビール)の販売もある。
会場では、ハワイアンショーや、スライダーを作ってその場で味わうスライダーワークショップ(500円／1名)などのイベントも実施。事前申し込みが必要なものもあるので早めにチェックしよう。
物販コーナーでは、「KING'S HAWAIIAN」のオリジナルアイテムを販売。Tシャツやキャップ、ランチボックスなど、ほかでは手に入らないものも並ぶ。さらに「KING'S HAWAIIAN」のオリジナルハワイアンスウィートロール(12ロール、4ロール)もこの場で購入できる。
会場に設置された6個のスタンプを集めるとステッカーがもらえたり、再度来場するとそのたびにもらえる「Re-Entry Stamps」を4個集めてクジにチャレンジできたりと、行くだけでも楽しめるプログラムもある。また、ハワイ行き往復航空券などが当たるキャンペーンも実施。
都会の真ん中に現れる南の島で、楽しいイベントやおいしいスライダーとともに「KING'S HAWAIIAN」の世界観を堪能しよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■日本初のPOP UPは南の島のような空間
表参道に登場するPOP UP「KING'S ORANGE ISLAND」は、五感でブランドの世界観を堪能できる空間。ハワイのサンセットを表現したオレンジ色と南国の植物に包み込まれた“島”に、「KING'S HAWAIIAN」のスウィートロールで具材を挟んだ「スライダー」が7種登場する。
今回提供される「スライダー」は、チーズバーガースライダー、ハワイアンプレートチキン、ハワイアントロピカルパフェ、マッディ・ブラッディ・スライダー、バーガーシーロート スマッシュバーガー、シェアロハプレート、そして、焼⾁きんぐ監修「きんぐ’s スライダー」。
焼⾁きんぐ監修「きんぐ’s スライダー」は、今回のPOP UPのために誕生したメニュー。焼肉きんぐの特製タレで味付けした焼肉を「KING'S HAWAIIAN」のスウィートロールでサンド。ほんのり甘いパンと焼肉の濃い旨みが絶妙に絡み合う、やみつきになる味わいに仕上げている。
そのほかのスライダーも、Doleのフルーツやハーゲンダッツのアイスクリームを使ったデザート系、LAの人気バーガーショップとコラボした食事系など、さまざまなスライダーがあるが、数量限定、販売日限定のメニューもあるので、公式サイトで要チェック。
また、スライダーとの相性抜群のハワイを代表するコーヒーブランド「LION COFFEE」(ライオンコーヒー)も登場。 10月25日(土)、26日(日)以外の日にはハワイのクラフトビール「KONA BEER」(コナビール)の販売もある。
会場では、ハワイアンショーや、スライダーを作ってその場で味わうスライダーワークショップ(500円／1名)などのイベントも実施。事前申し込みが必要なものもあるので早めにチェックしよう。
物販コーナーでは、「KING'S HAWAIIAN」のオリジナルアイテムを販売。Tシャツやキャップ、ランチボックスなど、ほかでは手に入らないものも並ぶ。さらに「KING'S HAWAIIAN」のオリジナルハワイアンスウィートロール(12ロール、4ロール)もこの場で購入できる。
会場に設置された6個のスタンプを集めるとステッカーがもらえたり、再度来場するとそのたびにもらえる「Re-Entry Stamps」を4個集めてクジにチャレンジできたりと、行くだけでも楽しめるプログラムもある。また、ハワイ行き往復航空券などが当たるキャンペーンも実施。
都会の真ん中に現れる南の島で、楽しいイベントやおいしいスライダーとともに「KING'S HAWAIIAN」の世界観を堪能しよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。