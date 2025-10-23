10月31日のハロウィーンを前に、福岡市のタクシーが大変身です。車体だけでなく、運転手も本格的な仮装をして、福岡の街を盛り上げます。

タクシーのボンネットに浮かび上がるガイコツに、後部座席には映画「バットマン」に登場する悪役ジョーカー。



福岡市のタクシー会社、ラッキー自動車が走らせる、この時期ならではのハロウィーン仕様のタクシーです。ことしは、ミニバンタイプを含む3台に装飾を施し、10日から運行を始めました。さらに。

■小川ひとみアナウンサー

「こちらのタクシー、ゾンビポリスがドアを開けてくれます。そして、中に入ると。」

■運転手

「ハッピーハロウィーン。」

■小川アナウンサー

「口が大きく裂けたジョーカーが接客してくれます。」

ハロウィーン前日の30日と当日の31日には、本格的な仮装をした運転手が登場します。特殊メイクに1時間半ほどかけるという、力の入れようです。



■ラッキー自動車・瀬戸崇之さん

「怖いから乗らないと言われないか怖い部分でもあるのですが、やるからには楽しみたいです。」



ハロウィーン仕様のタクシーは、31日午後9時まで福岡市内で運行され、通常と同じ料金で利用できます。



予約も受け付けているということで、ハロウィーンムードの盛り上げに一役買いそうです。

ハロウィーンの混雑による危険を避けようと、福岡市・天神周辺では一部の地域で夜間の立ち入りが禁止されます。



警固公園は、28日から6日間、午後5時から翌朝6時まで閉鎖されます。



31日は午後5時以降、警固神社や岩田屋の本館・新館に隣接する広場、福岡大名ガーデンシティの広場も順次入ることができなくなります。周辺の道路では、午後7時から翌朝まで車両の通行止めも行われる予定です。