¥«¥Ã¥×ÌÍ¤«¤éÄç»Ò¤¬Çç¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë!? ¡Ö¤Ìー¤É¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Äç»Ò¡×¤¬2026Ç¯4·îº¢¤è¤êÅ¸³«Í½Äê
¡¡¥Õ¥ê¥åー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Ìー¤É¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Äç»Ò¡×¤ò2026Ç¯4·îº¢¤ËÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¥Û¥éー±Ç²è¡Ö¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÄç»Ò¡×¤ò¤Ìー¤É¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£°õ¾ÝÅª¤Ê°æ¸Í¤«¤éÇç¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ýー¥º¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤È±¡¢Çí¤¬¤ì¤¿ÄÞ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê°æ¸Í¤Ê¤É¤¬Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡À#¥Õ¥ê¥åー¥×¥é¥¤¥ºÂ®Êó¡¿- ¥Õ¥ê¥åー¥×¥é¥¤¥º¸ø¼° (@FURYU_prize) October 23, 2025
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¡¢¸½¤ì¤ë―――¡×
¤¢¤Î¶²ÉÝ¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²°¤Ç¡Ä
2026Ç¯½Õ¡¢¥Õ¥ê¥åー¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡ÖÄç»Ò¡×¤¬½éÅÐ¾ì‼️
Ä¹¤¤È±¡¢Çí¤¬¤ì¤¿ÄÞ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê°æ¸Í¡Ä
°æ¸Í¤«¤éÇç¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤Ìー¥¹¥È¤Ï
26Ç¯4·îº¢¤è¤êÅ¸³«Í½Äê✨@FURYU_prize¥Õ¥©¥íー¤ÇÂ³Êó¤ò✅¡Ä pic.twitter.com/FeXHbqDq1z
(C)KADOKAWA