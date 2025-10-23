¡Ú¤Ìー¤É¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Äç»Ò¡Û 2026Ç¯4·îº¢¤è¤êÅ¸³«Í½Äê

¡¡¥Õ¥ê¥åー¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Ìー¤É¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢ Äç»Ò¡×¤ò2026Ç¯4·îº¢¤ËÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ËÜ·ÊÉÊ¤Ï¥Û¥éー±Ç²è¡Ö¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÄç»Ò¡×¤ò¤Ìー¤É¤ë¥¹¥È¥Ã¥Ñー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£°õ¾ÝÅª¤Ê°æ¸Í¤«¤éÇç¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ýー¥º¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤È±¡¢Çí¤¬¤ì¤¿ÄÞ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê°æ¸Í¤Ê¤É¤¬Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

(C)KADOKAWA