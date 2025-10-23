手島優 （C）ORICON NewS inc.

　タレントの手島優（43）が23日、自身のインスタグラムを更新。“てじっ子”こと長男（2）とおそろいのTシャツを身につけた2ショットを披露した。

【写真】「かわいい〜〜」2歳長男とおそろいTシャツの仲良し2ショットを披露した手島優

　手島は「はらぺこあおむしのTシャツオソロ #親子コーデ #はらぺこあおむし　#親子 #ごきげん」のコメントとともに、仲むつまじい親子ショットを2枚アップした。

　この投稿にファンからは「お揃いコーデ、可愛らしいですね」「かわいい〜〜」「はらぺこあおむしいいよねー」などの声が寄せられている。

　手島は2022年11月、一般男性と結婚。23年10月に長男を出産した。