手島優、2歳長男と「#はらぺこあおむし」おそろいTシャツで2ショット披露「かわいい〜〜」
タレントの手島優（43）が23日、自身のインスタグラムを更新。“てじっ子”こと長男（2）とおそろいのTシャツを身につけた2ショットを披露した。
【写真】「かわいい〜〜」2歳長男とおそろいTシャツの仲良し2ショットを披露した手島優
手島は「はらぺこあおむしのTシャツオソロ #親子コーデ #はらぺこあおむし #親子 #ごきげん」のコメントとともに、仲むつまじい親子ショットを2枚アップした。
この投稿にファンからは「お揃いコーデ、可愛らしいですね」「かわいい〜〜」「はらぺこあおむしいいよねー」などの声が寄せられている。
手島は2022年11月、一般男性と結婚。23年10月に長男を出産した。
