¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¨¥Ç¥£¡¼HC¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¶âÀ±ÁÀ¤¦
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡Ê25Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ø¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡¢65¡Ë¤ÈLO¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¼ç¾¡Ê23¡á¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡LO¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï¡¢8¡Á9·î¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊPNC¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¼ç¾Áª½Ð¡£PNC¤Ë¤ÏÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê37¡áBLÅìµþ¡Ë¤¬º£²ó¤Ï7·î°ÊÍè¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥Á¤ËÂå¤ï¤ë¼ã¼ê¤Î¿·¼ç¾¤È¤·¤Æº£²ó¤â¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤¬ÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¡ÖÈà¼«¿È¤â¼ç¾¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ï²áµî6ÀïÁ´ÇÔ¡£°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶¯Å¨¤È¤ÎÂÐÀï¤Ø¸þ¤±¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¼ç¾¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤É¤ì¤À¤±¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¾¡Íø¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆüËÜ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤ä¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬º£¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤Ï¡ÖÊì¹ñ¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¡£Êì¹ñ¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤é¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¡ÖÄ©¤à³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¾¡µ¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë»Å³Ý¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤ÎÆ®Áè¿´¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂ³¤¯Îò»ËÅª¾¡Íø¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£