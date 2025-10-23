JR四国は、香川と徳島を結ぶ高徳線に今月25日から導入する「アンパンマン列車」の新型車両を香川県高松市で報道関係者に公開しました。

子どもたちに人気の「アンパンマン」や「ばいきんまん」。車体に描かれているのは、あわせて46のなかまたちです。アンパンマン列車の誕生25周年を記念し、今月25日からJR高徳線に導入される新しい列車です。

座席にキャラクターをあしらった「アンパンマンシート」はありませんが、天井にデザインが施されアンパンマンの世界が楽しめます。

高松―徳島間を走る2600系の特急車両を改装。「特急うずしお」として1日5往復運行し、JR四国の特急区間全てでアンパンマン列車が走ることになります。

JR四国 アンパンマン列車事業推進室 上柿舞さん「アンパンマン列車のために（四国に）来てもらい、移動手段の1つだけでなく、わざわざ乗りに来たと思ってもらえたら」

運行初日となる今月25日には、徳島駅で出発式がおこなわれます。