俳優の知念英和さんが、「『ひでのよんな〜らいふ。』発売記念 囲み取材」に出席しました。



今回は自身初の書籍発売ということで、“企画の段階から携わらせていただいて“ “絶対に後悔しないような、悔いのないような作品にしたい“と意気込んで臨んだとのこと。







本作の見どころを聞かれた知念さんは、書籍化の為に沖縄で撮り下ろした写真の中でも、“高校卒業してから芸能界に入ったのであまりファンの皆さんに制服姿の僕を見せたことがなかったので”と、制服カット注目して欲しいとコメント。さらに、沖縄ロケの際、“初めて沖縄に（撮影で）来た時に、大雨で天気がめちゃくちゃ悪かったんです。降水確率もすごい高くて大変だったんですけど、撮影にいざ入るってなった時に、パッと空が晴れて、その後の撮影もずっと晴れで終えられたのが、すごい奇跡的だったなと思って“と自身の晴れ男ぶりをアピールしていました。







また、アイドル誌「POTATO」で連載されていた際の思い出について聞かれると、“なかなか浴衣を着る機会って全然なくて“と話し、“企画を通して浴衣が着れたのもすごい一つの思い出“と浴衣での撮影が思い出に残っていることを、とても嬉しそうな様子で語っていました。

さらに憧れの先輩として、事務所の先輩でもある山田孝之さんと柳楽優弥さんの名前を挙げつつ、“作品にとってキーとなるような説得力のあるお芝居ができる役者になりたい“と今後の目標を語り、“好奇心だったり、初々しさだったり、初心を忘れずに突き進んでいければなっていうふうに、いつも思ってます！”と今後の活動への意気込みを語っていました。

