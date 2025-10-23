老齢基礎年金を繰上げて63歳から受け取る場合、65歳からの老齢厚生年金の額にも影響しますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、老齢基礎年金を繰上げした場合についてです。
ただし繰上げする期間に応じてひと月当たり0.4％減額（昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5％）された年金を受け取ることになり、減額率は一生涯変わりません。さらに老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として同時に繰上げ受給することになります。
相談者「ちーぼー」さんは、63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取るとのこと。また、老齢基礎年金を63歳から繰上げ受給したいと考えているようです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げすることになりますが、「ちーぼー」さんの場合、63歳から受け取る特別支給の老齢厚生年金は繰上げせずに、そのまま受け取ることになります。
つまり以下のように老齢年金を受け取ることになります。
63歳から65歳になるまで：特別支給の老齢厚生年金＋繰上げによって減額された老齢基礎年金
65歳から：減額されない本来の金額の老齢厚生年金＋繰上げによって減額された老齢基礎年金
「ちーぼー」さんは、老齢基礎年金を63歳から65歳まで2年間、繰上げることになりますので、老齢基礎年金は一生涯にわたり9.6％（0.4％×24カ月分）減額されることになります。
65歳から支給される老齢厚生年金は繰上げしていないので減額されません。老齢基礎年金を繰上げしても、65歳から支給される老齢厚生年金の額に影響しないことになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
