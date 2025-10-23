「カレーが魅力的」だと思う都道府県ランキング！ 2位「東京都」を抑えた1位は？【2025年調査】
子どもから大人まで、幅広い世代に愛される国民食「カレー」。家庭で食べる定番メニューとしてはもちろん、専門店やご当地カレーなど、そのバリエーションは無限大です。地域ごとに独自の進化を遂げたカレーも多く、旅行先でご当地カレーを味わうのを楽しみにしている人も多いようです。
All About ニュース編集部は、全国10〜70代の男女300人を対象に、「カレーが魅力的」だと思う都道府県について調査を実施しました。その結果をランキング形式でご紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「神保町に名店が多いから」（30代男性／東京都）、「色々な地域のカレーが集まっていて、多様なスタイルのカレーが楽しめるから」（30代男性／富山県）、「専門店の数が多く、スパイス系から欧風まで選択肢が豊富で飽きないから」（50代女性／兵庫県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「スープカレー発祥の地で、地元の野菜や海鮮を使ったバリエーション豊富なカレーが楽しめる」（30代男性／大阪府）、「広大な大地で育った新鮮なジャガイモやタマネギなどの野菜と、上質な肉や魚介類といった豊富な食材をふんだんに使ったスープカレーが味わえるから」（60代男性／埼玉県）、「スープカレーがとても美味しいし、家で再現できない」（40代女性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
