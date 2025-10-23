「偶像崇拝する？」伊野尾慧、新曲の“天使みたい”なオフショット公開「なんてお美しい…」「2枚目えぐい」
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧さんは10月23日、自身のInstagramを更新。同グループが8日にリリースしたデジタルシングル『GHOST』MVのオフショットを公開し、ファンからは熱烈なコメントが寄せられました。
コメントでは、「なんてお美しい…」「2枚目えぐい」「もちろん崇拝いたしてます」「伊野尾くんこそが私の全て私の生きる意味」「すでに伊野尾慧教信者だよ」「こんな綺麗なゴーストいたら毎日拝みます」「天使みたい！」と熱い声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「偶像崇拝する？」伊野尾さんは「偶像崇拝する？」と投稿し、3枚の写真を掲載。写真には、同MVにも登場した衣装をまとい、カメラを見つめる表情や手を広げたポーズの伊野尾さんが収められています。純白の衣装に対してメイクはダークトーンでまとめ、伊野尾さんの美しさを際立たせています。
新曲『GHOST』とは？新曲『GHOST』は、キャッチーでありながらダークなおちゃめさを感じさせるハロウィンソング。クラシカルなストリングスとデジタルサウンドが融合し、印象的な歌詞と中毒性のあるメロディが特徴です。MVでは白い衣装に身を包んだメンバーが高難度のダンスを披露し、美しいV字フォーメーションも見どころとなっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
