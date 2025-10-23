◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）

ソフトバンクは1位指名で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）を指名した。DeNAとの2球団競合となり、会場はどよめきに包まれた。抽選で城島健司CBOが交渉権を引き当てた。

佐々木は岩手・花巻東高時代に通算140本塁打をマーク。高校3年時はドラフト1位候補だったが、「プロ野球志望届」を提出せずに、米大学への進学を選択した。

佐々木は渡米2シーズン目となる大学の公式戦が2026年2月から始まり、同7月に予定されているMLBドラフトでは指名対象選手となる。今回のドラフト会議でNPB球団が指名した場合の交渉期限は26年7月末。制度上はMLBドラフトの結果を受けて、NPB入りするかどうかを決断することも可能だ。日本野球機構（NPB）は米大リーグ機構（MLB）との間で、翌年の米ドラフトの対象となる選手は前年に日本で指名しても問題ないことを確認している。今後の交渉の行方にも注目が集まる。

城島CBOは「向こうの大学のこともありますけど、スタンフォードには近いうちにあいさつに行きます」と説明した。

通常の新入団選手は12月に新入団会見を行い、来年1月には新人合同自主トレに臨む。城島CBOは「（通常通りでなくても）構わないです。彼はまだ20歳。40歳、45歳までうちの核としてやってくれることを期待している。何か月かは僕らは全然待ちます」と説明した。