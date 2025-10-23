全国各地でクマの出没が相次いでいますが、山形県内では、今月１日から１９日までのクマの目撃件数が去年１年間の目撃件数を上回る異常なペースでクマが目撃されています。

異常なペースでのクマの目撃。きょうも各地で目撃が相次ぎました。

山形市では午前８時４９分ごろ、山形市花楯二丁目でクマ１頭が目撃されました。体長はおよそ１メートルと見られています。

目撃されたのは住宅が密集し、保育園やスポーツセンターなどあるエリアです。

これを受け、現場付近には警察官や市の担当者が駆け付け、周辺の道路に一時通行規制がかけられました。

また、近くにある山形市立第四中学校は生徒が保護者同伴で下校するなどの対応をとりました。

この他、きょうは鶴岡市や尾花沢市、米沢市、川西町などでもクマが目撃されています。

■わずか半年で...

県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月１９日時点で１６７３件に上り、統計をはじめた２００３年以降で最多の記録を更新し続けています。

また、今月に入ってからの目撃件数は３６１件でした。去年１年間の目撃件数は３４８件で、たった半月ほどで去年１年間の目撃件数を上回ったことになります。

秋は、冬眠に向けてクマが活発に活動する時期となっていて、県や警察などがクマが目撃された場所や山を歩く際などは周囲に注意するよう呼びかけています。