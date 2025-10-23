25ºÐ¥¬¥Æ¥ó·Ï¥°¥é¥É¥ë¾×·âàÊÉ¥É¥óá¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖWow !¡×¡ÖÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î(25)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤¬¸ø³«¤·¤¿¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊàÊÉ¥É¥óá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö4th¼Ì¿¿½¸¡Ølotus serenity¡ÙÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢
17ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ölotus serenity¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ò¸ø³«¡£ÊÉ¤Ë¾åÈ¾¿È¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö2¿Í¤¤ê¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖWow !¡×¡ÖÉ½»æ¤ÎÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤È¤»¤Ï¡¢º´²ì¸©¤ÎÅ´¹©½ê¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿à¥¬¥Æ¥ó·Ïá¥°¥é¥É¥ë¡£2019Ç¯¤ËµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤¹¤Þ¤Ç¡¢º´²ì¤«¤é¤ÎÄÌ¤¤¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£