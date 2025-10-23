【特集｜中越地震から21年】「住民自ら命を守り合う力」防災力強化に向けた「備え」小千谷市の取り組み【新潟】
中越地震の被災地・小千谷市では、防災力強化に向けた動きが進められています。
小千谷市が重視する防災施策は、もしものときに「どう備える」かです。ハード・ソフト両面で、「備えの強化」を進める小千谷市の防災対策を取材しました。
10月1日、小千谷小学校で行われた防災に関する出張授業の様子です。
■防災担当の職員
「こういう〝アルファ化米〟というものが備えてあります。お湯を入れたり水を入れたりして、ふやかして食べるお米になります。何でこれが災害に適しているかというと、賞味期限が長くて5年くらい持つので備蓄品として備えている。」
この日は、市役所の防災担当職員が「どこに」「どんな備蓄品」が「どれくらい」保管されているか、児童たちに直接説明しました。
■防災担当の職員
「当然、避難所設営に関わるのは大人になるわけなんですが、お家の人に話しを持って帰っていただいて、子どもから『あれはここにあるんだよ』なんてことが、子どもたちの口から自然に出るようになればいいなというふうに思っています。」
2025年10月23日で、発生から21年が経った『中越地震』。
震源に隣接する小千谷市では1万棟を超える住宅が被害を受け、過酷な避難生活から来る災害関連死を含め19人が亡くなっています。
■小山裕久アナウンサー
「その中越地震から約7年後にオープンしたのが『おぢや震災ミュージアム そなえ館』です。その名の通り、災害に「備える」ことの大切さを展示などを通して伝えています。」
施設の展示内容は、集落ごとに自発的にできたビニールハウスを利用した避難場所や、その後の仮設住宅での生活の再現。
そして、中越地震の揺れのバーチャル体験です。
■小山裕久アナウンサー
「終わりました…。じつは何度目かの体験だったんですけど、何度見ても気持ちがドキドキするというか怖い思いがしますね。本当に、いつ強い地震が起こるのかわからないとあらためて思うと共に、それが災害の一番の怖さだと感じました。」
そなえ館では、防災に関する〝知識の備え〟を学ぶことができます。
■小山裕久アナウンサー
「そなえ館の小林さんです。こちらでは防災にまつわる体験ができるということなんですが、どんな体験ができるのでしょうか？」
■おぢや震災ミュージアム そなえ館 小林真弓さん
「身近なものを使って、いざというときに役立つ〝防災グッズ〟を作ることができるコーナーとなっています。」
家庭にある『ふろしき』『フェイスタオル』『調理用ボウル』で防災ヘルメットを作ります。
①ふろしきを広げ調理用ボウルを真ん中に置く
②フェイスタオルを調理用ボウルの中に入れる
③ふろしきの端を対角線に重ねる
④頭にかぶり、あごの下で結ぶ
■おぢや震災ミュージアム そなえ館 小林真弓さん
「風呂敷を広げた状態で、ここに頭にかぶる(調理用)ボウルをど真ん中に置いていただく。その次に頭を守るクッション代わりにタオルをそのまま入れる。風呂敷を対角線に重ねて、そのまま頭にかぶっていただきます。あごの下で結ぶ感じで。」
■小山裕久アナウンサー
「頭が守られている感もありますね。あっという間にできますね。」
さらに、新聞紙で作るスリッパの折り方も教えてくれます。
■岡拓哉アナウンサー
「確かにスリッパですね。」
■おぢや震災ミュージアム そなえ館 小林真弓さん
