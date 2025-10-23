◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

巨人からドラフト1位指名を受けた鷺宮製作所の竹丸和幸投手が会見に臨み、心境を語りました。

竹丸投手はまず「ドラフト1位という高い評価をして頂いてとてもうれしいです」と語ると、前日に指名公表を受け、実際に1位で指名された瞬間について「名前を呼ばれ、うれしかったです」と述べました。

巨人の印象については「伝統のある球団。プロ野球球界を引っ張ってきた存在」と話すと、憧れの選手はいないとしながらも、竹丸投手が小学生の頃から活躍する「坂本勇人選手とプレーしたい」と明かしました。

またプロ野球選手として成功するために、阿部慎之助監督に聞きたいこととして「プロのバッターの抑え方だったり、シーズンを長い目で見て、どう抑えていくのか聞いてみたい」と語り、理想像は「波のない安定したピッチャーが一番の理想です」とし「毎年、安定してチームの貯金をつくれるようなピッチャーになりたいと思っています」と意気込みを語りました。

細身の体ながら150キロのストレートと切れのよいチェンジアップを武器に巨人の即戦力として期待されています。