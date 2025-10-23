「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

阪神がドラフト１位から３位まで大卒野手を指名する異例の展開となった。

まず１位指名で創価大・立石正広内野手を指名。広島、日本ハムと競合する中、藤川球児監督が見事に残りクジを引き当てた。さらに２位では日大の谷端将伍内野手を指名。そして３位でも筑波大の岡城快生外野手と３連続で野手を指名した。

これは２０１８年のドラフトで近本、小幡、木浪を指名して以来。オール大卒野手の上位３人指名は初となった。藤川監督はドラフト１位指名後の会見で「１年前から決めていた」と立石の指名が前年のドラフト前後で決まっていたことを明かした。そのため昨年のドラフトでは投手を中心に指名。ドラフト巧者となった阪神が独自の路線を貫いた。

４位では神村学園の早瀬を指名し、初めて投手の指名となった。５位ではオイシックス新潟の能登嵩都投手を指名し、支配下は計５人で選択終了となった。その後行われた育成ドラフトでは１位で東農大オホーツクの神宮僚介投手、２位で関西独立リーグ・兵庫の山崎照英外野手を指名し、今年度のドラフト会議を終えた。