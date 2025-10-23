葵わかな＆神尾楓珠が“涙のキス” 『すべ恋』公式の動画公開＆考察よびかけに反響…「あなたはきっと涙する」
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の公式インスタグラムが22日に更新され、次回予告に反響が寄せられている。
【動画】『すべ恋』何を隠しているの…？ 涙のキスが描かれる考察ポイント動画
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇と大崎真央。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学で遠距離になり、やがてすれ違うように。第1話にして破局のスピード展開となり、真央から別れを切り出された由宇は、涙を流した。
第2話では、由宇と真央が別れてから3年。関西にいた由宇が、東京の広報部に異動になり、フリーのイラストレーターになった真央と再会、友人関係となった。健気にふるまう由宇に対して、視聴者から共感の声が寄せられている。
一方、真央にも事情があるという。公式インスタグラムでは「次回、真央が第1話で突然別れを告げた理由が明らかに…これまでの考察ポイントをおさらい」と動画が公開された。
動画ではナレーションで「2人の恋は運命ではなかったのか。3年前、彼が突然別れを告げた理由が明らかになった時、あなたはきっと涙する」と予告。そして涙でキスをかわす2人が映っている。
これに対して、視聴者からは「秘密気になる」「何が起こってるんだろう」「次回絶対号泣回やん！」「まだ放送されてないのに、泣けます」など、予想が広がっている。
