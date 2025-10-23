ナイナイ矢部浩之、54歳の誕生日 妻・青木裕子＆息子たちが祝福＆プレゼント公開「家族でお祝い」
お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が23日、自身のインスタグラムを更新。矢部の54歳の誕生日を家族で祝ったことを報告した。
【写真】「ステキ！」パパ・矢部浩之への手作りプレゼントを公開
青木は「ハッピーバースデー。今年はちょっと早めに家族でのお祝いをしました」とつづり、息子たちがキッチンでケーキを作る様子を公開。プレートには「パパ」と書かれており、家族の温かい雰囲気が伝わる。
さらに「息子たちからは手作りケーキのプレゼント。誕生日当日は、ちょっとだけ手作りケーキに似ているお花のケーキを」と報告し、家族での二段階バースデーを明かした。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男を出産した。
