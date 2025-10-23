¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¡3°Ì¤Þ¤Ç¤Ï¹ñºÝ¿§¶¯¤á¡©¡¡»ØÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡©¡×
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄsupported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬3°Ì¤Þ¤Ç¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áá¤¯¤«¤éº£Ç¯¤ÎÄ¶ÌÜ¶Ì¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿À¤ÂåNo¡¦1¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢¹Åç¡¢ºå¿À¤È¤Î3µåÃÄ¶¥¹ç¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡£³°¤ì1°Ì»ØÌ¾¤Ç¤ÏÀçÂæÂç¤ÎÊ¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê4Ç¯¡á»¥ËÚ¹ñºÝ¾ðÊó¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£¤·¤«¤·¹Åç¤È¶¥¹ç¤Ç»ØÌ¾¤Ê¤é¤º¡£³°¤ì³°¤ì1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±¦¤ÎÂ®µåÇÉ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÀÂç¡¦ÂçÀî»ü±Ñ¡Ê¤¸¤§¤¤¡ËÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ç¤ÏÈ´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢Ìµ¸Â¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶â¤ÎÍñ¤Ç¤¢¤ëÂçºå³Ø±¡Âç¤Î¥¨¥É¥Ý¥í¡¦¥±¥¤¥ó³°Ìî¼ê¤ò»ØÌ¾¡£3°Ì¤ÏÁö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Â¨ÀïÎÏ¤ÎÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¤ÎÍ··â¼ê¤Ç¤¢¤ëÅì³¤Âç¤ÎÂçÄÍÎÜÚç¡Ê¤ë¤¢¤ó¡ËÆâÌî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î3°Ì¤Þ¤Ç¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê´¶¤¸¡©¡×¡ÖÌ¾Á°¤À¤±¸«¤¿¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡ÖÆü¥Ï¥à¤Ý¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£