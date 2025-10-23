¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û¥í¥Ã¥Æ1°Ì»ØÌ¾¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¡ÄÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄsupported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·òÂç¹âºê¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Î·ë²Ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÀÐ³À¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£»ØÌ¾¤ò½ª¤¨¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤«¤éÃæ·Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤ÆÉ½¾ð¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤éÉ½¾ð¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆü¡¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¾ÍèÅª¤ËÀ¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÀÐ³À·¯¡¢¥¦¥Á¤Ï¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¸·¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¾¡¤Æ¤ëÌîµå¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀÐ³À¤Ï¡ÖU18¤Ç¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÀèÈ¯´°Åê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Îº´Æ£Î¶·îÅê¼ê¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë3°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡Ö¤ê¤å¤¦¤¬¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¤ÏºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Ç¡¢±Ô¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬Éð´ï¡£9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U18WÇÕ¤Î·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç¡¢½Ð¾ìÁª¼êÃæºÇÂ®¤Î158¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£12µåÃÄ¤«¤éÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢MLB¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¹â¹»¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅê¼ê¤À¡£
¡¡¡þÀÐ³À¡¡¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤¡¦¤²¤ó¤¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£ËÚÊÌÀ¾¾®1Ç¯¤«¤éÇðÌÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÅÐÊÌÀ¾ÎÍÃæ¤Ç¤ÏÆ¶Ìì¸Ð¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£·òÂç¹âºê¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯½Õ¤ÏÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£