自民党石川県連は23日、南加賀の地域支部との意見交換を行い、知事選対応について要望を聞き取りました。

白山と野々市の地域支部を訪問した自民党石川県連。



現職の馳浩氏と新人の山野之義氏から推薦願を受け取っています。



白山は前回、保守分裂した知事選で、選挙区の県議4人が1対3で割れるなど、対応が分かれた地域。

今回の推薦は、1人のみに必ず絞ってほしいといった声などが上がりました。





白山市選出・作野 広昭 県議：「推薦から外れた方を支持する行動があった場合に、厳正にしっかりと処分をしてほしいという意見が多数ありました。そのことによって組織の引き締めなり、一本化のことを多く党員の方々に見せる」午後からは小松、加賀、能美、川北の支部回り。

南加賀は、現職支持が大勢を占めましたが、加賀市の議員からは、5日の市長選挙で自民党が応援した現職が敗れたことについて、前回の知事選のしこりが影響したと発言。



知事選への影響を危惧しました。

自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「われわれの推す候補の実績とか魅力とかが、一般有権者に必ずしも伝わっていないことが多い。われわれ地方議員がきちっと伝えていないときに、思わぬ結果が出るんじゃないかということは、共通した認識となった」

自民党石川県連では、馳知事の推薦について11月8日の総務会などで判断する方針です。