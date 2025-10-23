「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、ロッテは健大高崎の石垣元気投手（18）を1位指名し、オリックスとの競合の末、交渉権を獲得した。サブロー新監督（49）は初仕事を終え、安堵（あんど）の表情を見せた。

左手でくじを引き当て、「もうホッとしてます。これでもう僕の仕事終わったかなと思ってます」と笑顔。「おみくじとかも、僕、だいたい左手で引くんですよ。で、右手も引いたことはあるんですけど、左の方が良いの引けるんで。はい、もう今日は左って決めてました」と明かした。

ドラフト前日には、「験担ぎ、いっぱいありますよ」と語っていた指揮官。「AIで聞いてきましたよ（笑い）。（くじは）上と下、どっちかなってチャットGTPに聞いてきました」とし、2枚のうち上のくじを引いたことも明かした。

昨年のドラフト会議で、西川史礁外野手を1位指名した際も、オリックスとの一騎打ちだった。意識していたか聞かれると、「なんか引く前、壇上に上がる前に岸田監督と“去年もお前うちうやったな”ていう話をしてたんで、勝ったなと思いましたけど」とおどけた。