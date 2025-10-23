１８日、ニューヨーク市のタイムズスクエアに集結した「王はいらない」デモの参加者/Eduardo Munoz/Reuters

（ＣＮＮ）米共和党はもう何日も、トランプ大統領に異議を唱える「王はいらない」デモを軽視しようと試みている。デモは先週末にかけて全国規模で繰り広げられた。

共和党の主張によればデモに関与する人々は過激主義者であり、そのうち暴力的になるだろうということだった（実際にはそうならなかった）。デモ参加者は米国を憎んでおり、「王はいらない」というメッセージそのものが無意味だと、訴える。トランプ氏は民主的に選ばれた大統領であり、議会と連携することもあるというのがその理由だ。

トランプ氏は１９日、デモの参加者らについて「この国を代表していない」と発言。トランプ氏とそのチームはデモを揶揄（やゆ）する目的で、同氏が王冠を身に着けたミームやＡＩ動画を投稿した。トランプ氏が共有したこれらの動画の中には、自身が戦闘機に乗り込んで、デモ参加者の頭上に汚物を投下する内容のものも含まれる。

ジョンソン下院議長は２０日、ＦＯＸニュースのインタビューに答え、デモ参加者のメッセージは「米国が基盤とするものの対極にある」と指摘した。

ところが最新の世論調査は、「王はいらない」の強力なメッセージが米国の一般市民の大半に広く受け入れられていることを如実に示している。

実際のところ、米国民の大多数は少なくともある程度はデモに対して共感を抱いている。そしてそうした層は増加しているように見える。

公共宗教研究所（ＰＲＲＩ）が手掛けた当該の調査では、回答者に二つの選択肢を与えた。一つは、トランプ氏は「危険な独裁者の可能性があるので、民主主義を破壊する前にその権力を制限するべき」という見解。もう一つはトランプ氏は「強いリーダーであり、本人には米国の偉大さを取り戻すのに必要な権力を与えるべき」という見解だった。

米国民は５６％対４１％の差を付けて「独裁者」の見解を選んだ。

注目すべきことに、この差は４月から２倍近くに拡大している。当時は５２％対４４％で「独裁者」の見解が上回った。

同じ世論調査では、過半数の５４％がトランプ氏について、「憲法上のバランスと法の支配への攻撃」を仕掛けているとの見方を支持した。別の選択肢は、同氏による連邦政府の刷新は「長年の懸案だった破滅的な政策の修正だ」という見解で、こちらは４３％が支持した。

このような世論調査の数字は過大評価される可能性がある。選択肢を二つに絞れば、回答者はいずれかの極端な見解を選ぶので、数字は膨れ上がる。トランプ氏を好きではないが独裁者だとは思わない人々も、本人を支持したくないがために「独裁者」の選択肢を選ばざるを得ない場合がある。

それでも実際の調査では、回答者にそれぞれの見解の強さについても尋ねている。その結果４５％の米国民はトランプ氏が危険な独裁者であることに「強く」同意した。同氏が抑制と均衡ならびに法の支配に対する攻撃を仕掛けているとの見方は、４３％が「強く」同意した。

どちらのケースでも、無党派の半数近くがそうした感覚に強く同意している。

これらは控え目に言っても、取るに足らない数字ではない。

「王はいらない」デモの中身について誰が何を言おうと、世論調査の結果はこのデモの趣旨が過半数の米国民にとって物笑いの種などではないことを示唆している。

そしてこれは、膨大な数の米国民がそうした懸念を抱いているとする直近の指標に過ぎない。

本来の権限を超過しているとみる人が大多数

「独裁者」や「王」という呼び方が特に適切なものであろうとなかろうと、トランプ氏が権力を乱用しているという考えに対して米国民は明らかに共感している。

● ＣＮＮの７月の世論調査によれば、トランプ氏の「大統領権限と行政権の行使」について「行き過ぎ」と答えたのは５６％だった。２月の５２％から上昇した。

● ＡＰ通信と全国世論調査センター（ＮＯＲＣ）の４月の調査によると、トランプ氏が自らの目的を果たそうと行使する大統領権限について、５７％が「行き過ぎ」だと回答した。

● ワシントン・ポスト紙とイプソスが実施した９月の世論調査では、６２％がトランプ氏は大統領としての権限を超越していると答えた。

● ピュー・リサーチ・センターの９月の調査によれば、６９％がトランプ氏は近年の米大統領を上回る大統領権限を行使していると回答した。また同じ回答と合わせてそれが国にとって「悪い」と答えた人は４９％だった。

● ニューヨーク・タイムズ紙とシエナ大学が行った９月の世論調査では、登録有権者の５４％がトランプ氏について「本来手にできる権力を超過している」と答えた（回答者の５分の１近くは共和党支持者）。

１８日のデモ中、多くの保守派が「王」を持ち出すのは不合理だと主張した。トランプ氏は２０２４年の大統領選挙で、一般投票でも対立候補を上回っているからだ。

政治評論家のメーガン・マケイン氏は「どうしてトランプ氏が王になるのか理解できない。彼は全ての激戦州を制した。民主的な選挙で、選挙人票でも一般投票でも勝利した」と述べた。

ＦＯＸニュースのアナリスト、ブリット・ヒューム氏は、トランプ氏の政策の少なくとも一部は議会の承認を得たものだと指摘し、「なかなかの王だ」と言い添えた。

しかし、トランプ氏が自らの権限の限界を無視し、尋常ではないやり方で議会を軽視してきたことに疑問の余地はない。デモ参加者たちは、トランプ氏が厳密な意味での君主だと主張しているのではなく、機会があれば権力を無制限に行使しようとしている人物だと訴えているようだ。

大多数の米国民も、その主張に共感しているのだろう。

多くの人が長年にわたり懸念

どちらかと言えばこうした懸念は、以前から既に存在していたのであり、トランプ氏が権力を握るにつれて一段と顕著になったに過ぎない。

トランプ政権の２期目が始まる前の状況は以下の通り。

● トランプ氏が独裁者として統治しようとするのかどうかについて、当時の米国民の見方はほぼ二分していた。ワシントン・ポスト紙とメリーランド大学の昨年１２月の調査では、４０％がそうすると予測。そうは思わないとの回答は４１％だった。

● 同月のロイター通信とイプソスの調査によれば、トランプ氏について５３％が、独裁者のように振る舞う可能性が少なくとも「一定程度はある」と答えた。

● キニピアック大学の調査では、１日だけ独裁者になりたいとのトランプ氏のコメントについて、有権者の５３％が「懸念している」と回答した。本人は２３年のこのコメントを、冗談だったと主張している。

● ＡＢＣニュースとイプソスの昨年１０月の調査では、有権者の４９％がトランプ氏は「ファシスト」だと答えた。

単なる党派対立ではない

こうした数字を見ると、単に党派的な問題なのではないかと考えたくなる。

１０年前には多くの共和党支持者も、オバマ元大統領が王のように振る舞っていると非難していた。そしてバイデン前大統領が、自身の打ち出した学生ローン返済免除措置を無効とする連邦最高裁の判断を回避しようとしたときはどうだったか？

とはいえ、トランプ氏に対する米国民の見方は明らかに異なる。

まず前述した中での最後の世論調査において、大統領選でのトランプ氏の対立候補、カマラ・ハリス氏を「ファシスト」とみなしたのは有権者１０人中約２人だけだった。これはトランプ氏をそう呼んだ回答の半分にも満たない。

またワシントン・ポスト紙とイプソスの調査によれば,バイデン氏が自分の権限を超過していると考える米国民は３４％のみ。トランプ氏の場合は６２％だった。

そしておそらく意味があるように思われるが、ＡＰ通信とＮＯＲＣによる４月の調査では、大多数の米国民が大統領の地位をこれまでにない手法で抑制したいと、突然欲していることが分かった。大統領が権力を「持ち過ぎ」だという回答は、昨年（バイデン政権下）の３２％から（トランプ政権下の）５４％に急増した。

全てが示唆するように、少なくとも大多数の米国民は現状何かとんでもないことが起きていると思っている。

共和党支持者は「王はいらない」デモの評判を好きなだけ落とそうとすればいい。しかしデモで語られている内容は、多くの人々にとって、まさしく真実に他ならない。

◇

本稿はアーロン・ブレイク記者による分析記事です。