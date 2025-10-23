◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

巨人にドラフト１位で指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）が２３日、埼玉・狭山市内の同社事業所内で会見を行い、「ドラフト１位という高い評価をいただいてとてもうれしいです」と語った。

竹丸は最速１５２キロを誇るアマ球界屈指の左腕。細身の体をしなやかに使い、スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップなどの多彩な変化球を操る。広島の崇徳から首都大学リーグの城西大を経て入社した。巨人のイメージについて「伝統ある、長年プロ野球界を引っ張ってきた球団だと思っています」と語り、一緒にプレーしたい選手については「坂本勇人選手ですかね。自分が小学校の時からずっと１軍でレギュラーを張って活躍されている方なので」と胸を躍らせた。

阿部監督は即戦力として先発ローテ入りを期待していることを明かした。ドラ１左腕は「毎年、安定してチームの貯金をつくれるようなピッチャーになりたいと思います」と意気込んだ。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２３歳。崇徳では２年秋に初めてベンチ入り。３年夏は背番号１０で４回戦の広島国際学院戦に先発するも、４回１失点でチームは敗退。城西大では２年春に２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１・５２（リーグ２位）をマーク。１７９センチ、７５キロ。左投左打。