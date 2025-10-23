◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）がＤｅＮＡとソフトバンクから１位指名された。抽選の結果、ソフトバンクが交渉権を獲得。海外留学中の日本人野手がＮＰＢ支配下指名を受けるのは史上初となった。

過去に海外留学中の選手がドラフト指名されたのは７例。１９９６年にアリゾナ・ウエスタン短大の林田堅吾投手が日本ハムから８位指名されたのが初めてだった。昨年もヤクルトノースカロライナＡ＆Ｔ州立大の根岸辰昇内野手を育成１位で指名した例がある。過去の指名された７人はいずれも入団している。

◆過去 海外留学中に指名された選手一覧

▽１９９６年 林田堅吾投手（アリゾナ・ウエスタン短大）＝日本ハム８位

▽ ９９年 神島崇投手（インディアンヒルズ短大）＝日本ハム６位

▽２０１０年 藤谷周平投手（南カリフォルニア大）＝ロッテ６位

▽ １９年 山崎真彰内野手（ハワイ大）＝楽天育成３位

▽ ２２年 山口アタル外野手（テキサス大タイラー校中退）＝日本ハム育成３位

▽ 〃 永田颯太郎内野手（台湾・国立体育運動大）＝楽天育成４位

▽ ２４年 根岸辰昇内野手（ノースカロライナＡ＆Ｔ州立大）＝ヤクルト育成１位