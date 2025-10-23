高市首相との面会後に記者会見する横田早紀江さん（右）＝２３日、国会内

北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝失踪当時（１３）＝の母早紀江さん（８９）＝川崎市在住＝は２３日、高市早苗首相との面会後に国会内で記者会見し、「（首相は）このままでは駄目だと分かっていると思うので、考えて動いてくれると期待している」と被害者の早期帰国を強く求めた。

就任後初めて面会した首相の印象を「しっかりしていて、勉強もしている方」とし、初の女性首相であることを踏まえ「違う観点から取り組んでいただけるような気がする」とも語った。

めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから半世紀近くが経過し、全被害者の帰国も果たされていない。早紀江さんは「さまざまなことを想像して苦しみ、泣いて叫んできた人たちがたくさんいる。本当にかわいそうだ」と拉致被害家族の悲痛な心境を訴えた。

首相は２７日から来日するトランプ米大統領と首脳会談する。早紀江さんはトランプ氏の拉致問題への認識について「大変な問題であることをとてもよく分かっている」と評価。首脳会談で拉致問題が議題に上がることに期待し「人間の尊厳を大事にしなければいけないという交渉をしてほしい」と求めた。