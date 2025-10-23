◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

中日から２位で指名された東北福祉大の桜井頼之介（よりのすけ）投手（２２）が２３日、宮城・東北福祉大で会見を行った。会見では常に口角上がり、笑みもこぼれた。「すごくうれしい気持ちが一番。まずは両親に電話で報告したい」。

桜井は最速１５１キロを誇る右腕。６月の全日本大学野球選手権では同部を７年ぶり４度目の優勝へ導き、大会最優秀投手に輝いた。「強みはぶれない気持ち。プロでも前を向いて頑張りたい」と意気込んだ。

新天地・名古屋には「言ったことない」と明かし、これからのプロ生活に向けては「チームを勝たせられる投手になりたい。（周りから）目標にされる選手になりたい」と言葉に力を込めた。

また西武・４位でチームメートの堀越啓太投手（２２）の指名が発表されると、桜井は「いいですね（笑）おめでとうございます」と祝福した。

東北福祉大は佐々木主浩（元横浜）、金本知憲（元阪神）ら多くのプロを輩出した強豪。同校からのプロ選手誕生は、２４年の漁府輝羽外野手（ソフトバンク育成１０位）に続いて２年連続となった。

◆桜井頼之介（さくらい・よりのすけ）２００３年７月２１日、兵庫・尼崎市生まれ。２２歳。難波小１年から難波ホークスで遊撃手。尼崎中央中時代は尼崎ボーイズで遊撃手。愛媛・聖カタリナ学園では三塁手兼投手で１年秋からベンチ入り。２年秋に本格的に投手転向し、四国大会準Ｖ。３年春にセンバツ出場。３年夏は県準Ｖ。５０メートル走６秒２。遠投１２０メートル。好きな言葉は「努力に勝る天才はなし」。１７３センチ、６６キロ。右投右打。