¡ÚÁ°¶¶¶¥ÎØ¡¦£Çµùî¿Î¿Æ²¦Ç×¡ÛÁ°²óÅÓÃæ·ç¾ì¤Î¸¤ÉúÍ¯Ìé¤Ï£²Ãå¤Ç¥í¡¼¥º£Ã¤Ø¡ÖµÓ¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Á°¶¶¶¥ÎØ£Çµ¡ÖÂè£³£´²ó𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢µÇ°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬£²£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢£±£±£ÒÆÃÊÌÁªÈ´Í½Áª¤Ç¤Ï¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê£³£°¡áÆÁÅç¡Ë¤¬£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·½à·è¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸å¤í¹¶¤á¤«¤éµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ£´ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤ë¤â»³¸ý·ýÌð¤ËÈÖ¼ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç±þÀï¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Î®¤ì¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·üÌ¿¤ËÆ§¤ßÂ³¤±¤Æ£²Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢½à·è¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤È¤Ê¤ëÍ¥½¨Àï¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸å¤í¹¶¤á¤Ë¤Ê¤ê¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¤éÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÏ¢¤ËÍí¤á¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¾¾ºåµÇ°¤ÏµÞÀ°ßÄ²±ê¤Ç£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ò·ç¾ì¡£¡ÖÌÂÏÇ¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤Ö¤óº£²ó£±Ãå¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼Ö·ô¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÎý½¬¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤·µÓ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ç¾ìÌÀ¤±¤ÎÉÔ°Â¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¡£
¡¡Í¥½¨Àï¤ÏÃ±µ³¤ÇÎ×¤à¡£»ûºê¹ÀÊ¿¤ÈµÆÃÓ³Ù¿Î¤Ë¤è¤ëÆ±´üÂÐ·è¤ÎÆóÊ¬Àï¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ð¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£µÓ¤ò¤¿¤á¤ë¸¤Éú¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ö´Ë¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç°ì·â¤¤¤¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê»Å³Ý¤±¤Æ½à·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£