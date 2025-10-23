米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（テキサス州サンアントニオ）が２２日（日本時間２３日）に放送され、元スターダムの白川未奈がトニー・ストームとのコンビ「タイムレス・ラブ・ボムズ」で、新設されるＡＥＷ女子世界タッグ王座の決定トーナメントに参戦することが決定した。

同トーナメントに出場する８チーム１６選手と組み合わせが発表され、白川＆トニーは初戦でアレックス・ウィンザー＆里歩と対戦する。勝てば準決勝で、メーガン・ベーン＆ペネロペ・フォードｖｓアナ・ジェイ＆タイ・メロの勝者と激突。ＴＢＳ王者メルセデス・モネとＲＯＨ女子世界王者アティーネの強力王者コンビは反対側のブロックに入った。

一方で白川は、１８日のＰＰＶ「レッスルドリーム」でモネに敗れてＴＢＳ王座奪取ならず。相棒トニーもクリス・スタットランダーに敗北し、女子世界王座奪回に失敗した。ルネ・パケットからインタビューを受けた白川は「トニーから連絡はないが、彼女は悲しんでいるよね。私たちは一人で全てを失ったが、今は一緒にこれを乗り越えている。私たち『タイムレス・ラブ・ボムズ』は、ＡＥＷ女子世界タッグ王座トーナメントに優勝する！」と、高らかに初代世界タッグ王者になると宣言した。

ここで同じく元スターダムのテクラが現れ、タイトル戦で連敗を喫している白川をあざ笑った。白川もこの挑発を受け立ち、次回「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」で白川ｖｓテクラの一騎打ちが決定した。

トーナメントは来週から開始予定。白川は米メジャー団体で悲願のビッグタイトルを手にできるか。