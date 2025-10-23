アジア株 総じて上昇、豪州株は小反発 アジア株 総じて上昇、豪州株は小反発

東京時間17:34現在

香港ハンセン指数 25967.98（+186.21 +0.72%）

中国上海総合指数 3922.41（+8.65 +0.22%）

台湾加権指数 27532.26（-116.65 -0.42%）

韓国総合株価指数 3845.56（-38.12 -0.98%）

豪ＡＳＸ２００指数 9032.75（+2.73 +0.03%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84999.38（+573.04 +0.68%）



２３日のアジア株は総じて上昇。上海株は小反発。中国当局による政策期待が下値を支えたものの、米中貿易摩擦を巡る不透明感が上値を抑えた。豪州株は小反発。エネルギー関連株は上昇したものの、ハイテク株や金融株が売りに押された。タイ市場は休場。



上海総合指数は小反発。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、銀行大手の中国工商銀行、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網が売られた。



香港ハンセン指数は反発。スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）が買われる一方で、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。ほぼ変わらず。石油・ガス会社のウッドサイド・エナジー・グループ、鉱物探査会社のレジス・リソーシズ、探鉱会社のライナス・レア・アースが買われる一方で、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、ファンドマネジメントグループのマゼラン・ファイナンシャル・グループ、会計システム会社のゼロが売られた。

