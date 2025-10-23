ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８０ｂｐと引き続き高水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ　　　　2.581
フランス　　　3.378（+80）
イタリア　　　3.367（+79）
スペイン　　　3.112（+53）
オランダ　　　2.736（+16）
ギリシャ　　　3.232（+65）
ポルトガル　　　2.965（+38）
ベルギー　　　3.136（+56）
オーストリア　2.886（+31）
アイルランド　2.819（+24）
フィンランド　2.949（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）