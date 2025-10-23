ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０ｂｐと引き続き高水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０ｂｐと引き続き高水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.581
フランス 3.378（+80）
イタリア 3.367（+79）
スペイン 3.112（+53）
オランダ 2.736（+16）
ギリシャ 3.232（+65）
ポルトガル 2.965（+38）
ベルギー 3.136（+56）
オーストリア 2.886（+31）
アイルランド 2.819（+24）
フィンランド 2.949（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%）
ドイツ 2.581
フランス 3.378（+80）
イタリア 3.367（+79）
スペイン 3.112（+53）
オランダ 2.736（+16）
ギリシャ 3.232（+65）
ポルトガル 2.965（+38）
ベルギー 3.136（+56）
オーストリア 2.886（+31）
アイルランド 2.819（+24）
フィンランド 2.949（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）