¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢4¿ÍÏ¢Â³¹â¹»À¸»ØÌ¾¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤á¤¯¡¡¥¯¥¸³°¤·¤¿·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À¤â
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄsupported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤ÎÆþ»¥ÃêÁª¤Ç³°¤·¤¿¤¬¡¢³°¤ì1°Ì¤ÇÆ£ÀîÆØÌé¡Ê±ä²¬³Ø±à¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£2°Ì¤Ë¤Ï¿¹ÍÛ¼ù¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¤Ïº´Æ£Î¶·î¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤È¡¢¹â¹»À¸Åê¼ê¤ò4Ï¢Â³»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4°Ì¤Ç¤â·¦ÅÄÍÎÍ´¡Ê»¥ËÚÆüÂç¡Ë¤ò»ØÌ¾¡£»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤äµÜ¾ëÂçÌï¡¢»³²¼½ØÊ¿Âç¤Ê¤É¹â¹»À¸¤Î°éÀ®¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëµåÃÄ¤Ê¤¬¤é¡¢°ÛÎã¤Î»ØÌ¾¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ö¹âÂ´¤Ð¤Ã¤«¤ä¤¾¡Ö¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¡©¡×¤È¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£