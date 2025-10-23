【映像】川を泳ぎ住宅街へ向かうクマ…岩手・盛岡市中心部に出没　札幌では小学校が臨時休校に　秋田では“緊急銃猟”実施

北東北最大都市、岩手・盛岡市の中心部で人々が目にした、衝撃の光景。

流れに逆らいながら、市民憩いの川を泳いで渡るのは1頭のクマです。

そのクマが上ろうとする土手の先には、住宅街が。

さらに、人口190万都市、北海道・札幌市でも立ち並ぶ住宅群のすぐ隣にクマが現れました。

クマ2頭は地面を掘り返し、食べ物を探しているように見えました。

そして、秋田県では人命を守るための緊急銃猟が。

23日も列島各地で市街地にクマが出没しています。

河川敷の草むらで見え隠れしながら動く黒い物体。

23日朝、岩手・盛岡市の中心部に当たる市役所裏手の河川敷に現れたクマ。

大勢の人たちが、不安そうにその姿を探していると、警戒する警察官らの様子をうかがいながら、草むらを川の上流のほうに駆け出します。

そして、川を泳ぐなどして逃走を図るクマ。

住民らへ危険が及ばぬよう、警察が様々な音を鳴らしクマを追い払おうとします。

そして、市役所近くの河川敷を2時間近く、1kmほど移動したこのクマは、ついには土手を登り住宅街の方へ。

その後の行方は分かっていません。

一方、北海道・札幌市の山のふもとにある閑静な高級住宅街には23日朝、クマが現れました。

近くにある小学校付近にもクマが出没。

急きょ休校の措置が取られることに。

休校となった学校の校長：

（発見されたのは）グラウンドのすぐ際というか。グラウンドは日常的に使用しています。子供に危険が及ばないことが第一。

札幌市内のクマ出没は他の場所でも。

こちらも住宅近くの公園。

そこに、食料を物色し続ける2頭の姿がありました。

警戒するハンターや警察とは十数メートルほどの距離ですが、それほど気にする様子も見られません。

周辺の住民に危険があると判断した市は、一時、緊急銃猟の準備に入りましたが、その後、クマは山へと向かい解除されました。

一方で、秋田・仙北市では、22日から住宅近くの畑などで野菜や柿をむさぼり続けたクマ2頭の姿が。

23日午後、市の判断で緊急銃猟が実施されました。

目撃者：

親子で朝6時ごろから白菜の葉っぱ食べてたと思います。里に下りてきたクマは、いくらなんでも春、また来年下りてくるから、味を占めてしまえば…。

周辺住民の不安は続きそうです。