23日朝9時ごろ、石川県白山市の北陸道上り線で、トラックを含む車6台が絡む事故がありました。この事故で車3台が炎上し、2人がけがをしています。

中京テレビ・岡本 亮 カメラマン

「高速道路上、複数の車が絡む事故がありました。車両がかなり激しく燃えています」



真っ黒に燃えたトラックと複数の乗用車。



事故があったのは石川県白山市の北陸道の上り線、美川インターチェンジ付近で、23日午前8時50分ごろ「車6台の事故でトラックから出火している」などと消防に通報がありました。

河合 紗花 記者：

「事故のあった現場に来ています。あたりには焦げ臭いにおいが立ち込めていて、その奥には渋滞が発生しています」



この事故で車3台が炎上し、2人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。

現場は、美川インターチェンジから北に1キロほどの場所。



当時、美川インターから小松インターの区間では、橋の架け替え工事のため、車線規制に伴う渋滞が発生していました。

警察によりますと、渋滞のため低速で走っていた車の列に、20代男性が運転するトラックが追突。



前方の乗用車5台を巻き込み、トラックを含めて3台の車が炎上しました。

事故があった上り線は23日午後6時現在、通行止めが続いています。



警察は、トラックを運転していた運転手に話を聞くなどして、詳しい事故の原因を調べています。