主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 291( 280)
TOPIX先物 12月限 158( 158)
日経225ミニ 12月限 826( 826)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 456( 0)
TOPIX先物 12月限 103( 11)
日経225ミニ 12月限 1021( 1021)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 14( 14)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4297( 1846)
3月限 17( 15)
TOPIX先物 12月限 100( 68)
日経225ミニ 11月限 5562( 2354)
12月限 103349( 43929)
1月限 58( 42)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 967( 443)
3月限 26( 20)
日経225ミニ 11月限 3475( 1333)
12月限 57126( 27488)
1月限 13( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 117( 117)
日経225ミニ 11月限 310( 310)
12月限 6427( 6427)
1月限 13( 13)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 772( 772)
3月限 14( 14)
日経225ミニ 11月限 479( 479)
12月限 29873( 29873)
1月限 9( 9)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース