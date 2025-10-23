　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 291(　　 280)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 158(　　 158)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 826(　　 826)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 456(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 103(　　　11)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1021(　　1021)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　14(　　　14)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4297(　　1846)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　15)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 100(　　　68)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5562(　　2354)
　　　　　 　 　12月限　　　103349(　 43929)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　58(　　　42)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 967(　　 443)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　26(　　　20)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3475(　　1333)
　　　　　 　 　12月限　　　 57126(　 27488)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　13(　　　 5)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 117(　　 117)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 310(　　 310)
　　　　　 　 　12月限　　　　6427(　　6427)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　13(　　　13)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 772(　　 772)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 479(　　 479)
　　　　　 　 　12月限　　　 29873(　 29873)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース