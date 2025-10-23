主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2056( 694)
3月限 500( 0)
TOPIX先物 12月限 1289( 563)
日経225ミニ 12月限 2451( 2247)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 996( 0)
TOPIX先物 12月限 250( 190)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 369( 0)
3月限 250( 0)
TOPIX先物 12月限 375( 249)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 760( 637)
TOPIX先物 12月限 6760( 2382)
日経225ミニ 12月限 2( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1059( 343)
3月限 250( 0)
日経225ミニ 11月限 1000( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 6( 6)
12月限 3291( 3291)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2444( 1312)
3月限 24( 20)
TOPIX先物 12月限 367( 321)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 2988( 1238)
12月限 66759( 32271)
1月限 72( 32)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 578( 400)
3月限 16( 10)
日経225ミニ 11月限 2647( 871)
12月限 38404( 18408)
1月限 36( 12)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 365( 365)
12月限 3750( 3750)
1月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 792( 792)
3月限 39( 39)
日経225ミニ 11月限 572( 572)
12月限 22888( 22888)
1月限 11( 11)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
