　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2056(　　 694)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1289(　　 563)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2451(　　2247)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 996(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 250(　　 190)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 369(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 250(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 375(　　 249)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 760(　　 637)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6760(　　2382)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　 2(　　　 0)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1059(　　 343)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 250(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1000(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　12月限　　　　3291(　　3291)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2444(　　1312)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　24(　　　20)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 367(　　 321)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2988(　　1238)
　　　　　 　 　12月限　　　 66759(　 32271)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　72(　　　32)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 578(　　 400)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　10)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2647(　　 871)
　　　　　 　 　12月限　　　 38404(　 18408)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　36(　　　12)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 365(　　 365)
　　　　　 　 　12月限　　　　3750(　　3750)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 792(　　 792)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　39(　　　39)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 572(　　 572)
　　　　　 　 　12月限　　　 22888(　 22888)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース