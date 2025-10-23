外国証券 先物取引高情報まとめ（10月23日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13884( 13850)
3月限 44( 44)
TOPIX先物 12月限 12515( 12515)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 9849( 9849)
12月限 213738( 213738)
1月限 84( 84)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7043( 7039)
3月限 20( 20)
TOPIX先物 12月限 8557( 8557)
日経225ミニ 11月限 2223( 2223)
12月限 90290( 90290)
1月限 53( 53)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 61( 59)
TOPIX先物 12月限 352( 152)
日経225ミニ 12月限 686( 686)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 341( 244)
TOPIX先物 12月限 2340( 1690)
日経225ミニ 11月限 2( 2)
12月限 3106( 3084)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 552( 505)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 2151( 2151)
日経225ミニ 11月限 146( 146)
12月限 7572( 7572)
1月限 23( 23)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 344( 302)
TOPIX先物 12月限 802( 802)
日経225ミニ 12月限 618( 618)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1466( 1466)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 1999( 1999)
日経225ミニ 11月限 62( 62)
12月限 20497( 20497)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 178( 176)
TOPIX先物 12月限 358( 358)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 364( 364)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 11( 11)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 76( 60)
日経225ミニ 11月限 93( 93)
12月限 507( 507)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
