　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13884(　 13850)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12515(　 12515)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　9849(　　9849)
　　　　　 　 　12月限　　　213738(　213738)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　84(　　　84)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7043(　　7039)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8557(　　8557)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2223(　　2223)
　　　　　 　 　12月限　　　 90290(　 90290)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　53(　　　53)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　61(　　　59)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 352(　　 152)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 686(　　 686)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 341(　　 244)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2340(　　1690)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　3106(　　3084)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 552(　　 505)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2151(　　2151)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 146(　　 146)
　　　　　 　 　12月限　　　　7572(　　7572)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　23(　　　23)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 344(　　 302)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 802(　　 802)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 618(　　 618)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1466(　　1466)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1999(　　1999)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　62(　　　62)
　　　　　 　 　12月限　　　 20497(　 20497)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 178(　　 176)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 358(　　 358)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 364(　　 364)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　11(　　　11)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　76(　　　60)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　93(　　　93)
　　　　　 　 　12月限　　　　 507(　　 507)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース