外国証券 先物取引高情報まとめ（10月23日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16289( 15741)
3月限 213( 13)
TOPIX先物 12月限 21613( 21028)
日経225ミニ 11月限 17184( 16184)
12月限 190964( 190964)
1月限 81( 81)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12450( 10759)
3月限 128( 78)
TOPIX先物 12月限 17779( 16969)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 8311( 8311)
12月限 114213( 114213)
1月限 65( 65)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 980( 568)
TOPIX先物 12月限 310( 304)
日経225ミニ 11月限 2000( 0)
12月限 4250( 4250)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2287( 1181)
TOPIX先物 12月限 4305( 2332)
日経225ミニ 11月限 6( 6)
12月限 5982( 5874)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2145( 1704)
3月限 105( 5)
TOPIX先物 12月限 6190( 5401)
日経225ミニ 11月限 25( 25)
12月限 4153( 4153)
1月限 11( 11)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3116( 1639)
TOPIX先物 12月限 4223( 4213)
日経225ミニ 12月限 5399( 5379)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1952( 1785)
TOPIX先物 12月限 5036( 4915)
日経225ミニ 11月限 13( 13)
12月限 23220( 23220)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 301( 0)
3月限 150( 0)
TOPIX先物 12月限 972( 964)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 958( 0)
TOPIX先物 12月限 543( 339)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 410( 337)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 319( 319)
TOPIX先物 12月限 873( 873)
日経225ミニ 11月限 49( 49)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
