　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月23日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16289(　 15741)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 213(　　　13)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 21613(　 21028)
日経225ミニ　 　11月限　　　 17184(　 16184)
　　　　　 　 　12月限　　　190964(　190964)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　81(　　　81)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12450(　 10759)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 128(　　　78)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 17779(　 16969)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　8311(　　8311)
　　　　　 　 　12月限　　　114213(　114213)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　65(　　　65)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 980(　　 568)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 310(　　 304)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　4250(　　4250)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2287(　　1181)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4305(　　2332)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　12月限　　　　5982(　　5874)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2145(　　1704)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 105(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6190(　　5401)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　12月限　　　　4153(　　4153)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3116(　　1639)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4223(　　4213)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5399(　　5379)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1952(　　1785)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5036(　　4915)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　12月限　　　 23220(　 23220)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 301(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 972(　　 964)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 958(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 543(　　 339)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 410(　　 337)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 319(　　 319)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 873(　　 873)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　49(　　　49)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

