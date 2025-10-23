「日経225オプション」11月限プット手口情報（23日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 81( 81)
SBI証券 46( 42)
松井証券 17( 17)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
松井証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 16( 8)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
