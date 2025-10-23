　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万7750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万8000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 137(　 137)
ソシエテジェネラル証券　　　　　62(　　62)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　31(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　18(　　18)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　13(　　13)
ビーオブエー証券　　　　　　　　13(　　13)
松井証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)


◯4万8250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　42(　　42)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万8500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　18(　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　11(　　11)
バークレイズ証券　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万8625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　26(　　26)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万8750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース